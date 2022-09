Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan gənc mütəxəssis Rauf Bəkirov qəfil vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun dostları feysbukda məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Bəkirov iyun ayında ailə həyatı qurub.

