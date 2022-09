Azərbaycanlı əsgər qəhrəmanlarımıza Allahdan rəhmət diləyirik.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) sözçüsü Ömər Çelik “Twitter“ hesabında etdiyi paylaşımda bildirib.

“Biz iki dövlət, bir millətik. Şəhidlərimizin məkanı cənnət olsun”, - deyə o, qeyd edib.

