Uşaq evində böyüyən Səbuhi Həsənovun Heydər Əliyevlə görüşü - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, Ermənistanın təxribatı nəticəsində şəhid olan 50 hərbi qulluqçumuzdan biri də valideyn himayəsindən məhrum olmuş Səbuhi Əhmədovdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səbuhi SOS uşaq evində böyüyüb. O, 269 saylı məktəbin məzunu olub.

Sosial şəbəkələrdə Səbuhi Həsənovun uşaq vaxtı Heydər Əliyevlə görüşünü əks etdirən videolar yayılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Qeyd edək ki, hazırda Ermənistan tərəfinin təxribatı nəticəsində şəhid olmuş hərbçi Səbuhi Əhmədov Bakıda, İkinci Fəxri xiyabanda dəfn edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.