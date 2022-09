Adları bu gün açıqlanan şəhidlərin tam siyahısı - FOTOLAR

Müdafiə Nazirliyi Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribatların qarşısının alınması zamanı şəhid olan hərbi qulluqçuların yeni siyahısını (21 hərbi qulluqçu) yayıb.

Metbuat.az nazirliyə istinadla siyahını təqdim edir. Həmin siyahı ilə buradan tanış ola bilərsiniz:

c6996e0708-0425ca34c3b1b11413cd298931edaa89.pdf

1. Leytenant – Səmədov Elnur Sədaqət oğlu



2. gizir - Muradov Seyfəddin Mahmud oğlu



3. əsgər - Heydərov Şair Camaloviç



4. əsgər - Hüseynov Səddam Rafiq oğlu



5. əsgər - Hüseynov Elmir Abdul oğlu



6. əsgər - Xəlilov Qədim İlqar oğlu



7. əsgər - İmamquliyev Ümid Vüqar oğlu



8. əsgər - Kərimov Zöhrab Azad oğlu

9. əsgər - Qəfərli Amin Rasim oğlu



10. əsgər - Quliyev Fərid Vahid oğlu



11. əsgər - Qurbanov Xəqan Daşqın oğlu



12. əsgər - Lətifov Fərid Qiyas oğlu



13. əsgər - Mahmudzadə Ülvi Məzahir oğlu



14. əsgər - Məhərrəmov Elnur Nərbala oğlu



15. əsgər – Məhərrəmov Turan Tərlan oğlu



16. əsgər - Məmmədli Namiq Ağəmməd oğlu



17. əsgər - Məmmədov Səfiyar Elşən oğlu



18. əsgər - Nəbiyev Hüseynalı Hikmət oğlu - Fotosu yoxdur



19. əsgər - Şirinov Polad Seyran oğlu



20. əsgər - Verdiyev Nihad Nicat oğlu



21. əsgər - Zülfüzadə Coşqun Ədail oğlu

