Növbəti "Baku Shopping Festival" keçirilə bilər - FOTOLAR

Bakıda növbəti dəfə Ticarət Festivalı ("Baku Shopping Festival") keçirilə bilər.

Metbuat.az-a "Azərbaycan Pərakəndə Geyim İdxalçıları Assosiasiyası" (AFRA) İctimai Birliyindən verilən xəbərə görə, bu barədə qurumun İdarə Heyətinin (İH) son iclasında müzakirə edilib.

“Baku Shopping Festival”ın Assosiasiyanın təşkilatçılığı ilə bu ilin noyabr ayında keçirilməsi təklif olunur. İH-nin sədri Fərid Novruzinin sözlərinə görə, festival həm brend mağazaların dövriyyəsinin artmasına, həm ölkəyə turist axınına, həm İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə büdcə daxilolmalarının artmasına, dəyər vergisinin (ƏDV) geri qaytarılması mexanizmi hesabına nağdsız ödənişlərin armasına və vergi mədəniyyətinin formalaşdırılmasına müsbət təsir göstərəcək.

“Baku Shopping Festival” çərçivəsində tətbiq edilən xüsusi kampaniya və endirimlər isə yerli istehlakçılara brend geyimlərin əlverişli qiymətlərlə əldə edilməsi imkanı yaradacaq ki, bu da AFRA-nın fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindəndir”, - deyə F.Novruzi qeyd edib.

İclasda İH-nin bütün üzvləri “Baku Shopping Festival”ın keçirilməsi təklifini dəstəkləyərək, festivalın təşkilinə lazımi dəstəyin verilməsinə hazır olduqlarını bildirblər. Sonda festivalın təşkil edilməsi istiqamətində işlərə start verilməsi, müvafiq dövlət və özəl qurumlarla danışıqlar aparılması, güzəştlərin tətbiq edilməsi istiqamətində işlərin aparılması haqqında qərar qəbul edilb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.