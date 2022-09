Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatı nəticəsində Salyan rayonunun Arbatan kənd sakini, 2003-cü il təvəllüdlü əsgər İsayev Sadiq Rəşad oğlu şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhidin nəşi doğulduğu Arbatan kəndinə gətiriləndən sonra yaşadığı evdə vida mərasimi keçirilib. Şəhidimiz Salyan şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb.

Sadiqin bir müddət öncə şəhidliklə bağlı səsləndirdiyi şeir hər kəsi kədərləndirib:

Allah rəhmət eləsin!



