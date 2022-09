Xəbər verdiyimiz kimi, Müdafiə Nazirliyi Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribatların qarşısını alarkən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin daha 2 hərbi qulluqçumuzun adlarını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahıya yeni əlavə edilən iki şəhidimiz Abşeronun Saray qəsəbə sakini baş leytenant Nəzəfzadə Hüseyn Abbasqulu oğlu və Ağstafanın Aşağı Kəsəmən kənd sakini Əsgər Omarov Eşqin Nəsib oğludur.

Allah rəhmət eləsin!

Omarov Eşqin Nəsib



Nəzəfzadə Hüseyn Abbasqulu

