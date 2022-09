PSJ klubunun idman direktoru müdafiəçi Serxio Ramosla müqavilənin yeniləyənəcəyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, direktor Luiş Kampos bunları deyib:

"Serxio Ramosun oyunundan razıyam, əgər o, eyni tempdə oynamağa davam edərsə, niyə də olmasın? O, Lionel Messi kimi yaxşı mövsüm keçirir".

Xatırladaq ki, 36 yaşlı Ramos ötən il "Real"ı PSJ-yə dəyişib.

