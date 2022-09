Hollivud ulduzu Jan Kloud Van Dammın oğlu Kristofer Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana qarşı törətdiyi təxribatlarda ölkəmizə dəstəyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Şəhidlər Xiyabanında ucaldılmış Əbədi Məşəl abidəsinin görüntülərini paylaşaraq “Həqiqət üçün dua edin” şərhini qeyd edib.

Kristoferin həyat yoldaşı, azərbaycanlı pianoçu Suada Hacızadə isə sözügedən paylaşıma “Həqiqət və ədalət öz yerini tapacaq. Çox sağ ol”, - deyə şərh yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.