Azər Paşa Nemətova “Şərəf” ordeni təqdim edilib - FOTO

Sentyabrın 14-də Mədəniyyət naziri Anar Kərimov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən təltif edilən Xalq artisti Azər Paşa Nemətova “Şərəf” ordenini təqdim edib.

Metbuat.az Mədəniyyət Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, görüşdə Azərbaycan teatrının gələcək inkişafı, beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsi, yaradıcı şəxslərin dövlətimiz tərəfindən diqqətdə saxlanılması barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

Nazir görkəmli rejissora gələcək işlərində uğurlar və möhkəm cansağlığı arzulayıb.

Xalq artisti Azər Paşa Nemətov yaradıcılığının yüksək qiymətləndirilməsinə görə Prezident İlham Əliyevə dərin təşəkkürünü bildirib.

Qeyd edək ki, Azər Paşa Nemətov avqustun 12-də Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.