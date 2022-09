Tanınmış türkiyəli aktyor Oktay Kaynarcanın baş rolda oynadığı "Ben bu cahana sığmazım" serialı dünən yayıma başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ATV telekanalında yayımlanan serialda Şuşaya aid səhnə də yer alıb.

Həmçinin videoda Türkiyə Azərbaycan qardaşlığına dair fikirlər səsləndirilib: "Xalqlar qardaşdır, amma savaşda bəzi xalqlar daha çox yaxın qardaşdır"

