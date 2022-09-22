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Dünyanın ən çox qazanan futbolçuları - Zirvədə o dayanır

Dünyanın ən çox qazanan futbolçuları -
09:45 22 Sentyabr 2022
73 İdman
Gülər Seymurqızı
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Dünyada ən çox qazanc əldə edən futbolçuların siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Sportico" nəşri məlumat yayıb. Nəşrin məlumatına görə, son 15 ildən fərqli olaraq bu dəfə siyahıda "Mançester Yunayted"in oyunçusu Kriştiano Ronaldo və PSJ-nin şərəfini qoruyan Lionel Messi ilk yerdə deyil. Belə ki, siyahıya 125 milyon dollar gəlirlə Fransanın PSJ klubunun ulduz futbolçusu Mbappe başçılıq edir. İkinci yerdə Ronaldo, üçüncü yerdə isə Messi dayanır.

1. Kilian Mbappe (PSJ) - 125 milyon dollar

2. Kriştianu Ronaldo (Mançester Yunayted) - 113 milyon dollar

3. Lionel Messi (PSJ) - 110 milyon dollar

4. Neymar (PSJ) - 91 milyon dollar

5. Məhəmməd Salah (Liverpul) - 39,5 milyon dollar

6. Eden Azar (Real Madrid) - 31,3 milyon dollar

7. Andres İnyesta (Vissel Kobe) - 30 milyon dollar

8. Rahim Sterlinq (Mançester Siti) - 29,4 milyon dollar

9. Kevin De Brüyne (Mançester Siti) - 29 milyon dollar

10. Antuan Qrizmann (Atletiko)- 27,5 milyon dollar


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