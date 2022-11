Uelsdə yaşayan Lusi Muse adlı qadın qəribə həyat tərzi ilə diqqət çəkir.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, adətən gəzməyə paltarsız çıxır. Qadın bildirib ki, paltar geyinmək insana aid olan əlamət deyil. “Çılpaq qadın” kimi tanınan Muse hətta soyuq havalarda da lüt gəzir. Maraqlısı budur ki, qadın yalnız mağazaya gedəndə paltar geyinir.

Bu barədə ona sual verilsə də, səbəbini açıqlamayıb.

