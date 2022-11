Meyxanaçı Rəşad Dağlının oğlu Yusif Əmirov sosial mediada paylaşımı ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, meyxanaçının oğlu atası Rəşad Dağlının həbsdən anasının doğum gününə gül göndərdiyini deyib:

"Ana, inşallah ata sənə bir də belə gül göndərməz, özü qapını açıb şəxsən səni təbrik edər".

Xatırladaq ki, Rəşad Dağlı 14 bıçaq zərbəsi ilə qonşusu İsgəndər Mehdiyevi qətlə yetirib. Onun barəsində 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

