Müharibənin Rusiyaya vurduğu zərbə - 1500-dən çox yüksək rütbəlilərini itirib

Rusiya - Ukrayna müharibəsində 9 ayındadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, hər iki tərəf müharibədə ciddi itkilər verib. Müharibə ilə bağlı son iddia Rusiya tərəfi üçün düşündürücür. Qərbin hesabatına görə, rus ordusu bu müddət ərzində 1500-dən çox yüksək rütbəli əsgərini, o cümlədən 10 general və 150 polkovnikini itirib. Həmçinin 205 mayor, 296 kapitan və 500-ə yaxın baş leytenant bu siyahıya daxildir.

BBC Rusiya mənbələrinin verdiyi xəbərdə Rusiya tərəfinin itkisi 9 min 311 olaraq açıqlanıb. Xüsusilə müharibənin ilk günlərində ciddi koordinasiya probleminin yaşandığı və bu müddətdə çoxlu zabitin həlak olduğu iddia edilir.

Tərəflərin toplam itkisi isə 100 mini aşıb.



