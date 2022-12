Dünya Çempionatında ən çox onlar qol vurub - SİYAHI

DÇ-2022-də 1/4 finala yüksələn komandalar artıq bir-bir müəyyənləşir, mübarizə getdikcə qızışır.

Metbuat.az xəbər verir ki, mundial davam edərkən ilk gündən bu zamanadək ən çox qol vuran futbolçuların adları məlum olub.

Kilian Mbappe (Fransa) - 4 oyun, 5 qol

Bukayo Saka (İngiltərə) - 3 oyun, 3 qol



Alvaro Morata (İspanya) - 3 oyun, 3 qol

Olivye Jiru ( Fransa) - 3 oyun, 3 qol



Enner Valensiya (Ekvador) - 3 oyun, 3 qol

Marcus Reşford (İngiltərə) - 4 youn, 3 qol

Lionel Messi ( Fransa) - 4 youn, 3 qol

Kody Gakpo (Hollandiya) - 4 oyun, 3 qol

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.