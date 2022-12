Xəbər verdiyimiz kimi, Mərakeş dünya çempionatının 1/8 final mərhələsində İspaniya millisini penaltilər seriyasında üstələyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mərakeş millisinin qapıçısı Bono rəqib futbolçuların 3 penaltisini dəf etməklə ispanların kabusuna çevrilib.

Sözügedən qarşılaşmanın videoicmalını təqdim edirik:

