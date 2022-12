Hamilə olduğu güman edilən qadının qarnını açanda heyrətə gəldi: Gömrükdə təəccüblü hadisə / VİDEO

Çinin Gongberi hava limanında hamilə olduğu güman edilən qadının üzərində axtarış aparan polis heyrətə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlum olub ki, qadın hamilə deyil. O xüsusi geyimlə hamilə olması barədə təəssurat yaradıb. Əslində isə onun geyiminin altında 9 ədəd iPhone telefonu və 200-dən çox komputer avadanlığı olub.

Onların ümumi dəyəri isə 164 min dollar olub. 5 aylıq hamilə olduğunu irəli sürən qadın, qanunsuz yollarla avadanlıqları gömrükdən keçirməyə cəhd göstərib. Qadın saxlanılıb.

