Elbay Qasımzadə yenidən Azərbaycan Memarlar İttifaqının İdarə heyətinin sədri seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu gün Bakıda Azərbaycan Memarlar İttifaqının XX qurultayında sonunda sədr seçilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.