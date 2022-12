Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının ölkəmizdəki səfiri Fergus Auld şənbə günü Zəngilan və Qubadlıya səfərə yollanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səfir özünün tviter səhifəsində yazıb.



"Zəngilan və Qubadlıya ilk səfərimə hazırlaşıram. Ümid edirəm ki, İngiltərə-Fransa oyununa baxmaq üçün vaxtında qayıdacağam. Mən əlbəttə ki, İngiltərəyə azərkeşlik edəcəm. Bəs siz?", - deyə o qeyd edib.

