Meyxanaçı Rəşad Dağlının oğlu Yusif Əmirov doğum gününü qeyd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, meyxana ustasının övladını təbrik edənlər arasında "Qarabağ"ın futbolçusu Qara Qarayev də olub. Belə ki, futbolçu azyaşlıya həm tort, həm də öz formasını hədiyyə edib.

Qeyd edək ki, tanınmış meyxanaçı Rəşad Dağlı qətl törətməkdə təqsirləndirilərək barəsində 4 ay həbs qətimkan tədbiri seçilib.

