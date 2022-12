Paşinyan nəhayət DANIŞDI: “Bütün kommunikasiyaları blokdan çıxarmağa hazırıq”

"Ermənistan üçtərəfli bəyannamənin 9-cu bəndinin müddəalarını yerinə yetirməyə hazırdır".

Metbuat.az Hrparak-a istinadən xəbər verir ki, bu açıqlamanı Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan bu gün hökumətin iclasında bildirib.

O iddia edib ki, üçtərəfli bəyanat Ermənistan ərazisi vasitəsilə hər hansı dəhlizin mövcudluğunu nəzərdə tutmur.

"Ermənistanın imzaladığı heç bir sənəddə belə bir şey nəzərdə tutulmayıb. Sizə xatırlatmaq istərdim ki, bu regionun iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin qarşısının alınması haqqındadır. Üçtərəfli bəyannamədə bu prosesdə Ermənistan Respublikasının suverenliyinə hər hansı məhdudiyyət nəzərdə tutulmur və buna görə də Ermənistan istənilən vaxt yolların açılmasına, yeni yolların tikintisinə, habelə müəyyən etdiyi kimi əməliyyata hazırdır".

