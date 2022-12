Bərbərxanadakı qətlin təfərrüatı: 15 manata görə - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, Bakıda bərbərxanada qətl hadisəsi baş verib.

Dekabrın 16-da saat 14 radələrində paytaxtın Nəsimi rayonu ərazisində 1994-cü il təvəllüdlü İlkin Qurbanlının öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılmış araşdırmalarla zərərçəkmişin tanışı 1994-cü il təvəllüdlü İsmət Qədirovun şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış münaqişə zamanı bıçaqla çoxsaylı xəsarətlər yetirərək İlkin Qurbanlını qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Nəsimi rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

Metbuat.az Xezerxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, İsmət Qədirov bundan əvvəl həmin bərbərxanada işləyib. Onlar arasında 15 manat üstündə mübahisə olub. Nəticədə İsmət bərbərxanaya gələrək İlkini bıçaqlayıb.

