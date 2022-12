Türkiyənin Bursa şəhərində biznesmen Hikmət İşıq sabah Qətərdə oynanılacaq Dünya Kubokunun final matçı öncəsi vətəndaşlara şirniyyat paylayıb.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, o, Argentinanın ulduzu Lionel Messinin Fransaya qol vurması üçün bu addımı atıb.

Şirniyyatın paylanıldığı yerdə "Lionel Messinin xeyrinə" yazılmış plakat da diqqət çəkib.

