Messidən daha bir rekord

Argentina millisinin kapitanı Lionel Messi daha bir rekorda imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda DÇ-2022-nin finalında Fransa ilə keçirilən matçın start heyətində yer alan 35 yaşlı hücumçu mundiallar tarixində ən çox oyun keçirən futbolçu olub.

O, uzun illərdir ki, Lotar Matteusa məxsus olan rekordu yeniləyib. Almaniya millisinin sabiq üzvü mundiallarda 25 oyuna çıxmışdı.

Messi bir neçə gün əvvəl verdiyi açıqlamada bu finalın onun üçün dünya çempionatlarında sonuncu oyun olduğunu deyib.

Qeyd edək ki, Argentina və Fransa yığmaları arasında keçirilən final oyununda ilk hissə başa çatıb. Cənubi Amerika təmsilçisi fasiləyə 2:0 hesabı ilə üstün yollanıb.

