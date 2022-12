Qətərdə keçirilən dünya çempionatının final oyunu dünyanın hər yerində maraqla izlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial mediada yayılan görüntülərdə qonaqların oyun zamanı toya fasilə verib dünya çempionatı izləməsi maraqla qarşılanıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik.

