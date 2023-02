​"Badamlı”nın keçmiş sahibi Talıbovla bağlı sensasion faktları açıqladı: "Dedilər, başına oyun açarıq" - VİDEO

"Badamlı” mineral sularının istehsalçısı olan zavodun keçmiş sahibi Elşad Məmmədov "Azadlıq” radiosuna sensasion faktlar açıqlayıb.

Metbuat.az Qaynarinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, E.Məmmədov müsahibəsində Naxçıvan Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasif Talıbovun ailəsinin onun zavodunu hədə-qorxu yolu ilə zorla əlindən aldığını açıqlayıb: "Vasif Talıbov zavodu əlimdən aldı. Dedilər, başına oyun açarıq, razılaşdım”.

E.Məmmədov iddia edib ki, Talıbovlar əvvəlcə zavodun 85 faizinin, daha sonra isə 15 faizinin onlara verilməsini tələb edib və sahibkar həyatını riskə atmayaraq onlarla razılaşmaq məcburiyyətində qalıb.

Naxçıvandan hazırlanan həmin reportajı təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.