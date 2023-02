Nüvə bombasının düyməsinə basması son anda əngəlləndi - Bu ölkə bombalanacaqdı

ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Tramp hakimiyyətdə olduğu dövrdə Şimali Koreyaya nüvə bombası atılması barədə əmr verməyə yaxın olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “New York Times” məlumat yayıb. Bildirilir ki, 2017-ci ildə iki ölkə arasında gərginliyin artdığı vaxtda Tramp köməkçiləri ilə toplantılar zamanı Şimali Koreyaya nüvə zərbəsi endirmək barədə israr edib. Tramp təklif edib ki, Şimali Koreyaya nüvə zərbəsi endirib günahı başqa ölkənin üzərinə atmaq olar. ABŞ-ın keçmiş daxili təhlükəsizlik naziri Con Kelli Trampı nüvə hücumu barədə əmr verməsi fikrindən çətinliklə daşındırıb.

Kelli Trampın nüvə hücumu əmri verə biləcəyindən çox qorxub. O Trampa izah edib ki, ABŞ belə qərar versə, məsuliyyətdən yayına bilməz.

