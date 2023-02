Xəbər verdiyimiz kimi, Xaçmaz-Xudat şossesində DYP əməkdaşı xidməti maşını ilə piyadanı vurub

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə qəzanın görüntüləri yayılıb.

Ağır xəsarət alan piyada Ə.Müslümov əvvəlcə rayondakı, daha sonra Bakıda yerləşən xəstəxanaya yerləşdirilib.

