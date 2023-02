ABŞ-də atışma zamanı 8 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az CNN-nə istinadən xəbər verir ki, Florida ştatının Fort Pirs şəhərində Martin Lüter Kinq gününə həsr olunmuş tədbirdə atışma nəticəsində ən azı 8 nəfər yaralanıb. Yerli hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə zərərçəkənlərdən birinin vəziyyəti ağırdır. Hadisə yerli əhalinin bayram qeyd etdiyi parkda baş verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.