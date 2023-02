Əfqanıstanda hakimiyyəti ələ keçirəndən sonra öz qaydalarını tətbiq edən “Taliban” yeni görüntü ilə gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Taliban” ittiham edilən 9 kişini stadionda yüzlərlə insanın qarşısında cəzalandırıb. Onlar hər birinə 40 yaxın qamçı zərbəsi vurulub. Məlumata görə, “Taliban” cəzanın tətbiq olunması ilə bağlı stadiona gəlmələri üçün sakinlərə dəvət də göndərib.

