ABŞ-dən Putini qəzəbləndirən QƏRAR

ABŞ-nin Maliyyə Nazirliyi Rusiyanın hərbi şirkəti olan "Wagner" qrupunu “ciddi beynəlxalq cinayət təşkilatı” kimi tanıyacağını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının strateji kommunikasiyalar üzrə koordinatoru Con Kirbi məlumat verib. O bildirib ki, "Wagner"in hazırda Ukraynada 50 min - 10.000 müqaviləli və 40.000 məcburi şəkildə döyüşən əsgərləri var.

Ağ Ev rəsmisi həmçinin bildirib ki, "Wagner" qrupunu Şimali Koreya silahla təmin edir. Hətta bununla bağlı mətbuat konfransında fotofaktlar göstərilib.

