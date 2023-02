Avropa İttifaqı (Aİ) Ermənistan-Azərbaycan sərhədinə növbəti missiyanı göndərməyə razılıq verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Aİ-dən bildirilib.

Qeyd olunub ki, qərar Aİ XİN rəhbərlərinin iclasında qərar qəbul edilib.

