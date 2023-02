Zərdab rayonu Otmanoba kənd ümumi orta məktəbin direktoru Zeynəb Bədəlova vəfat edib.

Bu barədə Metbuat.az-a Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsindən məlumat verilib.

