Tez-tez rəqsləri ilə gündəmə gələn müğənni Nərmin Kərimbəyova yenə ənənəsinə sadiq qalib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni yaşına qədəm qoyan sənətçi dostlarını ətrafına toplayaraq doğum günü məclisi keçirib. Nərmin bu dəfə də rəqsi ilə diqqət çəkməyi bacarıb.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

