“Ukrayna ordusu əks-hücum əməliyyatları keçirməyə hazırlaşır”.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Cozef Bayden deyib.

O, qeyd edib ki, Ukrayna qüvvələri tutduqları ərazinin təhlükəsizliyini təmin etməyə çalışır:

“Ukrayna əks-hücumlara hazırlaşır. Ölkə ərazilərini azad etmək üçün qısa müddət ərzində Rusiyanın döyüş strategiyasına qarşı çıxa bilməlidir”.

