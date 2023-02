Gizlənpaç oyunu zamanı gizlənən uşaq 5 gün sonra başqa ölkədə tapıldı - İNANILMAZ OLAY / VİDEO

Banqladeşdə uşaqların gizlənpaç oyunu zamanı maraqlı hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyun zamanı yaşı 12-15 arası olan Fahim adlı uşaq yük konteynerinin içində gizlənib. Uşaq konteynerin içində yuxulayıb. Bu zaman konteynerlərin qapıları bağlanaraq gəmiyə yüklənib. Məlumata görə, gəmi Malaziyaya üzüb. 5 gün sonra heyət üzvləri konteynerin içində uşağın olduğunu müəyyən edərək, onu xilas ediblər. Məlumata görə, 5 gün ac və susuz qalan uşaq taqətdən düşsə də onun həyatı üçün təhlükə yoxdur. Uşaq yenidən Banqladeşə qaytarılıb.

