​ABŞ-ın “Vaqner”lə bağlı açıqlamaları əsassızdır - Peskov

ABŞ-ın təhlükəsizlik şirkəti “Vaqner”lə bağlı açıqlamaları əsassızdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin sözçüsü Dmitriy Peskov belə deyib. O bildirib ki, ABŞ uzun müddətdir “Vaqner” barədə yalnış iddialar irəli sürür. “Vaqner”ə qarşı irəli sürülən ittihamlara dair heç bir dəlilin olmadığını bildirən Peskovun sözlərinə görə, Vaşinqton iddiaları ilə bağlı heç vaxt sübut ortaya qoymayıb.

"“Vaqner"i şeytanlaşdırmaq üçün Vaşinqtondan ilk dəfə deyil ki, bu cür açıqlamalar eşidirik. Bu, uzun illərdir davam edir. Amma heç bir sübut təqdim edilmir. Bu, bəyanatların mənasını əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salır” - Peskov deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.