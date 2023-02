PSJ-nin qapıçısı "Nottingem Forest"ə keçir

Fransanın PSJ klubunun qapıçısı Keylor Navas karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər.

Metbuat.az "Lequipe" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 37 yaşlı qolkiper "Nottingem Forest"lə şəxsi razılıq əldə edib. Tərəflər arasındakı danışıqlar isə davam edir. Paris təmsilçisi kosta-rikalı oyunçunu icarə əsasında göndəriləcəyi təqdirdə ona maaş vermək istəmir. Navasın keçidi PSJ-nin yekun qərarından asılı olacaq.

Qeyd edək ki, Keylor Navas 2019-cu ildən Paris klubunda çıxış edir. Onun sözləşməsi 2024-cü ilin yayında başa çatmalıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.