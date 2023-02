Bu gün Abşeron rayonunun Xırdalan şəhərinin bir hissəsinə içməli suyun verilməsində məhdudiyyət olacaq.

Metbuat.az "Azərsu" ASC-yə istinadən xəbər verir ki, buna səbəb magistral su kəmərində baş vermiş qəzadır.

Hazırda qəzanın aradan qaldırılması istiqamətində işlər görülür.

