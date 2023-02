Pakistanın Peşavar şəhərində məsciddə törədilən partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 25 nəfərə çatıb.

Metbuat.az yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, 120 nəfər yaralanıb.

Pakistanın Peşavar şəhərində məsciddə törədilən partlayış olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 17 nəfər ölüb, 90-dan çox insan yaralanıb.

İlkin məlumata görə, partlayış nəticəsində binanın bir hissəsi çöküb. Dağıntılar altında adamlar qalıb.



