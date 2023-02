Partlayışda xəsarət alan əcnəbilərin durumu AĞIRDIR

Bakının Sabunçu qəsəbəsində baş vermiş partlayışda xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb.

TƏBİB-dən Metbuat.az-a bildirilib ki, Sabunçu qəsəbəsində baş vermiş partlayış nəticəsində xəsarət almış Pakistan vətəndaşları Nərimanov Tibb Mərkəzinin nəzdində olan Yanıq Mərkəzinə qəbul olunublar:

"Hadisə zamanı evdə olan və bədən xəsarəti alanlardan 4-nün vəziyyəti orta ağırdı. Üzlərində, boyunlarında, əllərində, ayaqlarında 2-3-cü dərəcəli termiki yanıq diaqnozu ilə reanimasiya şöbəsində müalicələrini davam etdirirlər".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.