Türkiyə xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Estoniyaya səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə XİN məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, fevralın 1-də baş tutacaq səfər Estoniya XİN rəhbəri Urmus Reinsalunun dəvətilə gerçəkləşdiriləcək.

Görüşlərdə iki dövlət arasında münasibətlər, Türkiyə - Avropa İttifaqı əlaqələri və beynəlxalq məsələlər müzakirə ediləcək.

