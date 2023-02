ANAMA sədrinə birinci müavini təyin olunub

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 28 yanvar tarixli müvafiq Sərəncamı ilə Bəhruz Əmir oğlu Məmmədov Azərbaycan Respublikası Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) İdarə Heyəti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilib.

ANAMA-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, fevralın 1-də Agentliyin İdarə Heyəti sədrinin birinci müavini Bəhruz Məmmədov kollektivə təqdim olunub.

Bəhruz Məmmədovu kollektivə ANAMA İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov təqdim edib.

Bəhruz Məmmədov müvafiq təyinatadək Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının Təhlükəsizlik, müdafiə və səfərbərlik şöbəsi müdirinin müavini vəzifəsində çalışıb.

