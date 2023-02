Ronaldo enişdə, Rodriges yüksəlişdə... - Ərəblərin xanıma marağı daha çoxdur / FOTOLAR

"Əl-Nəsr" klubuna transfer olan Kriştiano Ronaldonun sevgilisi Corcina Rodrigesin Səudiyyə Ərəbistanında nüfuzu artır.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, Rodriges tez-tez müxtəlif tədbirlərə dəvət alır. Medianın Rodrigesi yaxından izləməsi və onun barəsində tez-tez xəbərlər hazırlaması diqqət çəkir.

Xarici KİV-lər yazır ki, Rodrigesin Səudiyyə Ərəbistanında keçirilən "Joy Awards" mükafatlandırma mərasiminə dəvət alması ona olan diqqətin nümunəsidir. Bildirilir ki, Rodrigesdən fərqli olaraq Ronaldonun işləri hələlik uğurlu getmir. Onun iki rəsmi oyunda qol vura bilməməsi və uğursuz çıxışı diqqət çəkir. Bəzi dairələr "Əl-Nəsr"in uğursuz çıxışlarına görə Ronaldonu ittiham etməkdən çəkinmir.

Rodriges iştirak etdiyi tədbirlərdən fotolar paylaşaraq, ona göstərilən diqqətə görə təşəkkür edib. Rodriges "Joy Awards" tədbirindən sonra yazmışdı:

"Hamıya təşəkkür edirəm. Sizi sevirəm Səudiyyə Ərəbistanı".

Rodrigesin tədbirdən paylaşımları:

