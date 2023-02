Şimali Koreya ABŞ-ı nüvə bombası ilə təhdid etdi

“İstənilən qısa və ya uzunmüddətli təhdidlərə “əzici nüvə gücü” ilə cavab verməyə hazırıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şimali Koreyanın Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-ın Cənubi Koreya ilə hərbi təlimlərini artırmasına belə münasibət bildirib. Açıqlamaya görə, ABŞ-ın Cənubi Koreya ilə birgə təlimləri artırması regionda vəziyyəti gərginləşdirir. Bəyanatda ABŞ qüvvələrinin “düşməncə hərəkətləri” səbəbindən Koreya yarımadasında və regionda hərbi-siyasi vəziyyətin “qırmızı xətti” keçdiyi bildirilib. Əlavə edilib ki, ABŞ Koreya yarımadası və onun ətrafında hərbi fəaliyyətlərini davam etdirərsə, Şimali Koreya çəkindirici gücündən istifadə edəcək.

Qeyd edək ki, ABŞ-ın müdafiə naziri Lloyd Austin Cənubi Koreyada döyüş təyyarələri və hərbi gəmilər kimi strateji hərbi qüvvələrinin sayının daha da artırılacağını açıqlamışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.