Meksikada mükafatlandırma mərasiminə qatılan Jerar Pike fitə basılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onu fitə basanların Şakiranın fanatları olduğu bildirilir.



Gözlənilmədən etirazla üzləşən Pike, təəccüblənib. Alqış gözlədiyini halda, fitə basılan Pike fanatlara reaksiya verməyib. Fanatlar Pikenin indiki sevgilisini Şakira ilə müqayisə edərək, tənqid ediblər.

Qeyd edək ki, Şakiranın Pikedən futbolçunun xəyanətinə görə ayrıldığı irəli sürülür. Şakira Meksikada çox sevilir.



