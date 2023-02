Əlverişsiz hava şəraiti Moskvanın hava limanlarında 54 təyyarə reysinin gecikməsinə və ya ləğv edilməsinə səbəb olub.

Metbuat.az Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, “Domodedovo” hava limanında 10 reys gecikib, 1-i ləğv olunub, “Vnukovo”da 3 reys gecikib, 5-i ləğv olunub.

Şeremetyevo hava limanında bu göstərici müvafiq olaraq 10 və 1-ə bərabərdir.

