Almaniya millisinin sabiq futbolçusu Məsut Özil karyerasını bitirib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə qərarı o, özü verib.

Qeyd edək ki, Özil bunadək “Fənərbaxça”, “Arsenal”, “Real” və “Şalke”də çıxış edib. O, 2014-cü ildə Almaniya millisinin heyətində dünya çempionu olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.