Türkiyənin "Yeni Malatyaspor" klubunun qapıçısı Ahmet Eyüp Türkaslan zəlzələ zamanı həlak olub.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, “Yeni Malatyaspor”un sabiq sədri Adil Gevrek futbolçunun meyitinin dağıntılar altından çıxarıldığını deyib.

Futbolçunun həyat yoldaşı isə dağıntılar altından xilas edilib.

